GdS | Giannichedda: “Luis Alberto fa la differenza. Bravo Sottil: squadra fisica”

Giuliano Giannichedda – ex giocatore e attuale tecnico della Nazionale Under 19 – ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. In merito al percorso in campionato di Lazio e Udinese ha raccontato che non si sarebbe aspettato di vederle così in alto in classifica “In particolare l’Udinese. La squadra friulana sta facendo vedere un calcio europeo, fisico ed aggressivo“.

Sulla Lazio ha sottolineato: “Sarri lavora in maniera maniacale sulla fase difensiva ed era inevitabile che la squadra migliorasse. Occhio anche all’utilizzo di Luis Alberto nelle mezzore finali. Così lui fa la differenza“.

Infine, sul futuro della due squadre ha concluso: “La Lazio deve credere alla Champions, anche se Milan, Napoli, Juve e Inter hanno rose superiori. L’Udinese deve invece continuare così, senza porsi obiettivi“.

