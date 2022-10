Lazio-Udinese, Zaccagni: “Partita tosta, dispiace non aver vinto” – FOTO

La Lazio tramite i suoi profili ha rilasciato il Match program di Lazio-Udinese, parlando sulle statistiche e scontri tra le due squadre, l’intervista a Mattia Zaccagni e anche i doppi ex della partita. Che sono tanti, ma la società ne ha voluto riportare due.

Uno di questi è Stefano Mauri, l’uomo che alzo la Coppa Italiana del 26 maggio 2013. Un anno e mezzo a Udine (2004-gennaio 2006) che gli regalò la chiamata della Lazio. Dieci anni in biancoceleste, 303 presenze e 47 gol, semplicemente fondamentale per ogni allenatore. Due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana il palmarès nella Capitale, con la vittoria nel derby dei derby come apice. Bene anche in Fruili, dove si guadagnò anche la prima chiamata in Nazionale (11 apparizioni complessive): 8 gol in 65 gettoni il suo score.

Altro giocatore è Giuliano Giannichedda anche lui prima a udine dal 1996/2001 con 188 presenze e 2 gol, vincendo la Coppa Intertoto EUFA nel 2000. La Lazio l’acquisto dall’Udinese come Stefano Mauri ma nel 2001 collezionando 138 presenze e 1 gol, vincendo la Coppa Italia (2003/2004) e finendo la sua avventura biancoceleste nel 2005.

