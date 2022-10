MOVIOLA | Lazio-Udinese, qualche leggerezza da parte di Colombo. Giuste le ammonizioni

A dirigere Lazio-Udinese di oggi è stato l’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como. Una direzione senza particolari macchie quella di Colombo. Nel primo tempo il match è caratterizzato da una minima disparità di fischi per le due squadre: leggero su alcuni fischi per l’Udinese e severo in alcune situazioni per la Lazio. Nel secondo tempo la musica è sempre la stessa: giusto, però, il fischio e l’ammonizione a Milinkovic nel secondo tempo in occasione della punizione a 15 minuti dalla fine. Giuste le ammonizioni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: