Adam Marusic: “Sono tanto felice di essere qui, spero di rimanere ancora per tanto tempo. Radu è la storia della Lazio, un onore essere accostato a lui”

Oggi è il compleanno di Adam Marusic e come di consueto è intervenuto a Lazio Style Radio per ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri. Il terzino, però, è andato anche oltre e ha parlato di molto altro.

UDINESE – “E’ una squadra che gioca molto bene, abbiamo preso questo punto contro una squadra fisica. Andiamo avanti. Vogliamo vincere sempre, ma è difficile perché abbiamo giocato 5 partite tutte ravvicinate. A volte è più difficile vincere, abbiamo trovato una squadra che gioca bene e per noi è un punto importante. Il campo ieri non era in ottime condizioni, però spero che nelle prossime partite sia meglio”

SESTO ANNO – “È il mio sesto anno qui, sono davvero molto orgoglioso per essere qui da così tanti anni qui e spero di farne altrettanti. Sono tanto felice. Sono arrivato 6 anni fa che volevo rimanere il più tempo possibile. Roma è una città bellissima, mi piace tutto qui. Conosco bene la città ora, conosco tanti posti dove andare. Spesso vado in centro, non ho un posto preferito, ce ne sono tanti. Sono anche vicino a casa, è un’ora di aereo e questo è importante per vedere famiglia e amici. Il primo anno ho giocato tanto e poi ho avuto un po’ di infortuni, ma gli ultimi 3 anni sto dando il massimo in campo e in allenamento. Con l’infortunio di Ciro serviranno i gol, ne feci uno bello contro l’Atalanta due/tre anni fa. Non è mio compito fare gol, però ogni tanto ci provo e spero di farne altri importanti. Nell’ultimo mese ho preso due capocciate, non mi capitava da quando ero piccolo. Ora sto bene.”

DIFESA – “Siamo migliorati tanto perché abbiamo lavorato tanto con Sarri. Con il suo arrivo abbiamo cambiato tutti i nostri ruoli, serviva un po’ di tempo. Quest’anno stiamo facendo bene ciò che il mister ci chiedeva già l’anno scorso, ma dobbiamo ancora migliorare. Ivan è un grande portiere, dà sicurezza a tutti noi difensori: è importante avere un portiere così forte. Anche i nuovi arrivati in difesa ci danno una mano, giochiamo così bene insieme.”

RADU – “Io come Radu? Lui è storia. E’ il giocatore con più partite con la maglia della Lazio. È un orgoglio poter essere accostato a lui per il numero di presenze, voglio rimanere qui tanti altri anni, vedremo che succede.”

INFORTUNIO DI IMMOBILE – “Speriamo che lui torni presto, è molto importante per noi. L’infortunio però può essere un’opportunità per i più giovani. che sono molto forti.”

HYSAJ – “Hysaj è importante per noi, sta facendo bene rispetto a prima. Spero che continui a fare bene come ultimamente.”

SUI TIFOSI – “I tifosi per noi sono molto importanti, vedere lo stadio pieno è importantissimo per noi che giochiamo. Spero che vengano anche nelle prossime partite, sono molto importanti per noi, volevo ringraziarli per esserci sempre.”

