Il Messaggero | L’Udinese è un muro, Lazio stanca. Provedel allunga l’imbattibilità a 479’

Dopo dieci giornate la Lazio è la miglior difesa del campionato con 5 gol incassati la Lazio: era successo solo nel 1973/74, stagione dello scudetto di Maestrelli. È anche merito di Casale, tornato titolare dopo l’infortunio, se Sarri può godersi il quinto clean sheet consecutivo, eguagliando Delio Rossi nel 2006 e se stesso sulla panchina del Napoli nel 2015. Non solo, la Lazio ora ha la terza difesa d’Europa, dietro a Villarreal (3) e Barcellona (4) nei principali campionati. Incredibilmente migliorato anche il rendimento in A dopo l’Europa League: lo scorso anno Sarri collezionò 5 punti in 8 partite, ora sono il doppio (10) in appena metà delle gare (4).

Come riportato da Il Messaggero

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: