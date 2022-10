TMW | Lazio, 24 ore per la verità su Immobile. Felipe Anderson, Pedro o Cancellieri le alternative

Ventiquattro ore. Poi, in base all’esito degli esami strumentali, si scoprirà l’entità dell’infortunio di Immobile, che al 30’ di Lazio-Udinese di domenica ha sentito una fitta al flessore della coscia sinistra. Si è tolto la fascia ed è uscito dal campo con le lacrime agli occhi, in un surreale silenzio dei 45 mila dell’Olimpico.

Le prime impressioni non sono buone, lo stesso Immobile – che cerca sempre di essere ottimista – uscendo dallo stadio non nutriva molta fiducia. “Se torna nel 2023? Questa è una visione negativa, dobbiamo aspettare gli esami, è meglio non farsi idee subito”, ha spiegato Sarri, che ha provato a esorcizzare la paura di giocare un mese chiave di stagione senza il proprio capitano-goleador: da qui al mondiale c’è infatti in ballo la qualificazione in Europa League, alcuni scontri diretti per un posto in Champions e soprattutto il derby del 6 novembre.

Senza di lui e senza un vero centravanti di riserva, Sarri virerà con il tridente leggero, con pochi punti di riferimento. Come accaduto domenica, il più indiziato è Felipe Anderson, che quel ruolo l’ha ricoperto due volte l’anno scorso “e la squadra ha sempre vinto, segnando 5 gol”, ha ricordato Sarri. Poi c’è l’ipotesi Pedro, un fuoriclasse che può giocare ovunque. E l’altra soluzione che merita di avere fiducia è quella di Cancellieri: esterno naturale, è stato acquistato in estate con l’idea di farlo vestire con l’abito del falso nueve. Il processo però è lungo, tanto che Sarri quest’anno l’ha quasi sempre utilizzato come ala. “Se pensate che con due mesi d’allenamento può fare quello che fa Immobile state sbagliando”, ha sentenziato il tecnico, sicuro però che l’ex Verona potrà giocare lì: “Cancellieri in questo momento è il vice-Immobile, perlomeno in allenamento. Poi lui ha una storia da esterno e in partita lo usiamo lì. Ha una gamba eccezionale con strappi, se si cala nel ruolo può fare anche il centravanti. Non ho grandi dubbi”.

