Impallomeni sulla Lazio: “L’unico che può sostituire Immobile è Zaccagni”

In casa Lazio continua a tenere banco la questione legata a chi sostituirà Immobile, già dal match esterno contro l’Atalanta di Gasperini. Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso così:Atalanta e Lazio le migliori difese del campionato?

“Io dico che l’unico giocatore che può sostituire Immobile oggi è Zaccagni, con Felipe Anderson e Pedro ai ladri. E’ l’unico che fa i tagli del napoletano. Per me può fare questo Sarri. Così l’equilibrio non lo alteri molto, anzi. Non c’à nessuno come Immobile ma l’unico con quelle caratteristiche è lui“.

