La Lazio raggiunge un milione di follower su Instagram: il video biancoceleste

Stasera su Italia 1 alle ore 21:00 andrà in onda il servizio delle Iene sull’incontro fra Ciro Immobile e Carol. Carol è una piccola tifosa biancoceleste e il suo sogno era incontrare il suo idolo Ciro Immobile, Le Iene il programma televisivo ha concretizzato questo desiderio.

La Lazio tramite i suoi profili social ha voluto ricordare l’appuntamento di stasera: “Trovate qualcuno che vi guardi come Carol guarda Immobile in questo servizio, in onda questa sera a “Le Iene” su Italia 1″.

😍 Trovate qualcuno che vi guardi come Carol guarda Immobile in questo servizio, in onda questa sera a “Le Iene” su Italia 1 🦅⚽ pic.twitter.com/6RgSZe6MUv — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 18, 2022

