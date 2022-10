Champions League, due anni fa il tris della Lazio contro il Borussia Dortmund – VIDEO

Il cantante Roby Facchinetti, membro storico dei Pooh e noto tifoso dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radiosei parlando della gara di domenica. Queste le sue parole: “Sarà una gara apertissima, l’Atalanta farà di tutto di mantenere il secondo posto, mentre la squadra di Sarri ha bisogno di punti per restare in alto. Lasciamo fare alla sorte, certo quella di Immobile è stata una grande perdita. Quando accadono queste cose qui per la squadra deve essere un’opportunità per dare di più, per tirare fuori quelle energie nascoste che a volte sono più potenti di quelle che conosciamo. Immobile è il trascinatore, non solo il bomber”.

