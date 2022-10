CdS | Ciro d’Italia ai Globe in lizza con Benzema

Immobile candidato al premio di miglior giocatore del 2022 ai Soccer Awards di Dubai insieme alle All Stars del calcio.

La rosa dei migliori del mondo è stata selezionata e annunciata dal Dubai Sports Council e dai Dubai Globe Soccer Awards. Da ieri i tifosi di tutto il mondo possono votare le stelle del calcio per ogni categoria (su voting. globesoccer.com) e gli esiti porteranno alla premiazione dei vincitori in occasione della 13ª edizione dell’evento. La cerimonia di gala si svolgerà giovedì 17 novembre.

Le prove. Ieri, nel giorno della doppia seduta, è stato l’allenamento del pomeriggio a confermare le indicazioni su Felipe Anderson falso nueve. E’ stato provato anche Cancellieri, vice Ciro designato e sconfessato. Il brasiliano va considerato in pole. Sembra di nuovo valida l’opzione Pedro, nonostante la “bocciatura” dell’anno scorso. Sarri scioglierà gli ultimi dubbi tra oggi e domani.

L’allarme. Ieri s’è temuto un altro infortunio muscolare. Marcos Antonio in mattinata ha lamentato fastidi al polpaccio sinistro. Nel pomeriggio è stato sottoposto a controlli presso il Lazio Lab, hanno scongiurato lesioni. Il brasiliano non sembra a rischio convocazione per Bergamo.

