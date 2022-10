CdS | Lucas Boyé, possibile vice Immobile: la sua avventura in granata

Dopo un anno e mezzo al Torino e una lunga serie di prestiti in giro per l’Europa, Lucas Boyé viene ceduto definitivamente all’Elche. L’attaccante argentino, di recente nel mirino della Lazio come possibile vice Immobile, arrivò nell’estate 2016 al Toro con i galloni del predestinato, creando grandi aspettative in tutto l’ambiente granata: era stato sottratto alla concorrenza della Roma, bloccandolo a parametro zero e pagandolo circa 2 milioni in commissioni.

In patria, tra l’altro, era stato soprannominato pure lui «El Toro». Primo anno in chiaro scuro, partito bene e poi di nuovo titolare sul finale di campionato, alla fine aveva collezionato 3 gol in 33 presenze complessive. Con l’arrivo di Mazzarri sulla panchina granata gioca appena 190 minuti distribuiti in 14 presenze senza squilli. Già a gennaio 2018 il primo dei prestiti in giro per l’Europa, quello deludente al Celta, poi Reading, Aek Atene e infine l’Elche che lo ha riscattato per circa 3 milioni nel 2021.

Come riportato da Corriere dello Sport

