ESCLUSIVA | Atalanta-Lazio, l’ex Manfredini: “Occasione per Cancellieri? Penso che Sarri continuerà con Pedro o Anderson”

In vista della prossima sfida di Serie A tra Atalanta e Lazio , l’ex giocatore della Dea Thomas Manfredini è intervenuto ai microfoni di Laziopress per commentare il match.

Al di là del calciomercato della Lazio, pensi che l’infortunio di Immobile potesse essere evitato – ad esempio, gestendo meglio il suo impiego in campo tra campionato e Europa League – o era solamente questione di tempo?

“Il calendario è talmente fitto in vista del Mondiali e fa si che molti calciatori siano a rischio, giocando più degli altri. Avendo avuto partite importanti da dover vincere, Ciro era imprescindibile per la Lazio”.

In assenza di Immobile, finora la scelta del tecnico biancoceleste è stata quella di utilizzare Felipe Anderson o Pedro come falso nueve. Pensi che Cancellieri potrebbe essere una sorpresa in attacco, un po’ come lo fu Mertens ai tempi di Sarri al Napoli?

“Sarri ha un gioco particolare. Il tecnico vede i giocatori durante l’allenamento e sa quello che può dare più o meno di una punta centrale fissa. Immobile svaria in tutto il campo e non è un punto fisso per la difesa, quindi ci può stare che potrebbe continuare così. La Lazio punta a non dare riferimenti là davanti con tanti inserimenti dei centrocampisti”.

Invece, passando a un altro reparto. La Lazio è la migliore difesa in campionato con 5 reti subite in 10 partite; in Europa i numeri cambiano, in tre partite i biancocelesti hanno incassato 9 gol in 4 match. Come ti spieghi questi dati?

“Penso che sia solo una questione mentale delle disattenzioni. Anche contro il Milan la Lazio aveva la possibilità di vincere tranquillamente da giustificare i gol subiti. Giocare tante partite, anche involontariamente, fa fare delle prestazioni negative; in più all’estero c’è una mentalità che porta le squadre a giocarsela con tutti”.