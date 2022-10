IL PROGRAMMA DEL WEEKEND | Tutti gli impegni del Settore Giovanile biancoceleste

La società biancoceleste ha comunicato tutti gli impegni del weekend per le giovani aquile, dall’Under 14 fino all’Under 18.

La prima squadra a scendere in campo sarà l’Under 14 contro la Spes Montesacro, sabato alle ore 16:30. Domenica in campo tutti l’altri compagni: alle 10:30 l’Under 18 ospiterà il Genoa, l’Under 15 sfiderà in trasferta il Frosinone. Alle 12:45, invece, scenderà in campo l’Under 14 Pro contro la Ternana, l’Under 16 e l’Under 17 che nel primo pomeriggio affronteranno Frosinone e Perugia.

Di seguito il programma del weekend:

– UNDER 18, 6ª giornata

LAZIO-GENOA

Domenica 23 ottobre ore 10:30, Centro Sportivo Green Club

– UNDER 17, 7ª giornata

LAZIO-PERUGIA

Domenica 23 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo Green Club

– UNDER 16, 4ª giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 23 ottobre ore 13:00, Stadio Comunale di Ceprano

-Under 15, 4ª giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 23 ottobre ore 10:30, Stadio Comunale di Ceprano

-Under 14 PRO, 2ª giornata

LAZIO-TERNANA

Domenica 23 ottobre ore 12:45, Centro Sportivo Green Club

Under 14 Regionali, 1ª giornata

SPES MONTESACRO-LAZIO

Sabato 22 ottobre ore 16:30, Campo Spes

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: