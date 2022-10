Nuovo governo, ecco il nuovo Ministro dello Sport

Nel pomeriggio odierno ha preso forma forma la squadra dei ministri che faranno parte della nuova legislatura del centro destra. Per il ruolo di Ministro dello Sport, è stato scelto Andrea Abodi, l’ex presidente della Lega calcio di Serie B. Ad apprezzare la scelta è stato anche il presidente federale Gabriele Gravina, che ha dichiarato: “Ringrazio la Presidente Meloni per aver dato dignità al nostro mondo con l’indicazione di un vero e proprio ministero e per aver scelto un serio professionista che conosce i reali problemi che affliggono lo sport italiano“.

