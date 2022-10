Serie A, seconda vittoria consecutiva per la Juventus: poker contro l’Empoli

Questa sera si è aperta a Torino l’undicesima giornata di Serie A, con la Juventus di Massimiliano Allegri che ha ospitato all’Allianz Stadium l’Empoli. I bianconeri, reduci dalla vittoria nel derby con il Torino, hanno battuto l’Empoli per 4-0, trovando il secondo successo consecutivo in campionato. A sbloccare la gara è stato Kean, che all’ottavo minuto di gioco ha portato in vantaggio i bianconeri, che hanno raddoppiato in avvio di secondo tempo grazie ad un colpo di testa di McKennie, arrivato al minuto 56′. A chiudere la gara è stato Rabiot, che al minuto 82′ ha siglato la rete del 3-0, per poi firmare la propria doppietta personale al 94′, chiudendo per 4-0 il match.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: