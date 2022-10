FIFA, nuovo regolamento per il calciomercato: il comunicato ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIFA ha annunciato alcune modifiche che sono state apportate al sistema dei trasferimenti dei calciatori. Più precisamente, è stato deciso di rendere automatici i pagamenti tra le società per i contributi di solidarietà e le indennità di formazione, così da garantire più trasparenza a livello finanziario, attraverso l’inserimento della Clearing House. Un sistema che aiuterà anche ad aumentare in maniera cospicua gli introiti dei club.

Questo il comunicato ufficiale:

“Nella sua riunione ad Auckland/Tāmaki Makaurau, Aotearoa Nuova Zelanda, il Consiglio FIFA ha approvato il Regolamento FIFA Clearing House, un passo importante nella salvaguardia della trasparenza e della responsabilità nel sistema globale dei trasferimenti. I regolamenti sono il risultato della riforma globale del sistema di trasferimento della FIFA e seguono un ampio processo di consultazione avviato dal Comitato delle parti interessate del calcio FIFA nel 2017. regolamenti, che entreranno in vigore il 16 novembre 2022, sono un insieme di norme in base alle quali la FIFA Clearing House centralizzerà, elaborerà e automatizzerà i pagamenti tra club, inizialmente relativi ai premi di formazione (indennità di formazione e contributi di solidarietà), ma anche promuovendo la trasparenza finanziaria e l’integrità all’interno del sistema di trasferimento internazionale. Si stima che attraverso la FIFA Clearing House, quasi 400 milioni di dollari saranno distribuiti ogni anno ai club di formazione, un aumento di cinque volte rispetto alla situazione attuale”. Ed ancora: “Per quanto riguarda il trasferimento internazionale dei minori, il Consiglio della FIFA ha anche convenuto di stabilire il primo quadro normativo in assoluto per le sperimentazioni, comprese le norme relative alle cure mediche, all’età minima e a un modo efficace per ottenere protezione legale, attuando al contempo una regolamentazione più rigorosa in relazione alle accademie private per aumentare la supervisione dei minori. Ha inoltre modificato l’eccezione umanitaria stabilita nei regolamenti sullo status e il trasferimento dei giocatori per modernizzarla e applicarla in modo più flessibile al fine di riflettere casi reali”.

