FORMELLO – Felipe Anderson al centro del tridente. Patric e Vecino preferiti a Casale e Luis Alberto

Una settimana di supposizioni, tridenti ipotizzati, giocatori spostati. Alla fine nessuna sorpresa, Maurizio Sarri conferma l’idea iniziale con Felipe Anderson al centro del tridente per sostituire Ciro Immobile. Ovviamente al brasiliano non gli si potrà chiedere il lavoro del capitano biancoceleste, dovrà sfruttare le sue capacità tecniche nello stretto per provare a scardinare la difesa bergamasca e aprire varchi per gli inserimenti dei compagni. Il tutto condito da un continuo movimento per non dare riferimenti fissi magari anche alternandosi con Mattia Zaccagni e Pedro per andare a creare un tridente “liquido”. Tutti i movimenti saranno in funzione del resto della squadra e qua diventa fondamentale la capacità di Milinkovic e Vecino di entrare nell’area di rigore avversaria, l’uruguaiano per questa ragione è favorito su Luis Alberto. Vertice basso a dare ritmo alla manovra il solito Danilo Cataldi. Se le mezze ali dovranno inserirsi, a rifornirle ci dovrà essere il lavoro dei terzini che potrebbero trovare campo davanti a loro vista l’attitudine dell’Atalanta a giocare molto bassa. Manuel Lazzari e Adam Marusic per cui non dovranno avere timore nell’attaccare e al tempo stesso fare attenzione in fase di ripiego perchè la squadra di Gasperini quest’anno ha la tendenza al lancio lungo per cercare di trovare la difesa scoperta. In mezzo il ballottaggio vede Patric favorito su Casale per affiancare Alessio Romagnoli a protezione della porta difesa da Ivan Provedel.

