Gli auguri della Lazio a Stefan Radu – FOTO

Esattamente due anni fa, la Lazio faceva il suo esordio in Champions League dopo 13 anni di assenza. All’Olimpico andò in scena la sfida contro il Borussia Dortmund, terminata 3 a 1 per i biancocelesti. In gol in quell’occasione Immobile, Luiz Felipe e Akpa Akpro, che consentirono alla squadra allenata da Inzaghi di raggiungere un importante successo. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la Società capitolina ha voluto ricordare l’incontro di Champions.

Questo il video postato dalla Lazio:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: