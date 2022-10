Roberto Rao e la Lazio ricordano Francesco Valdiserri durante la conferenza stampa di Mister Sarri

Durante la conferenza stampa di Atalanta-Lazio di Mister Sarri, anche Roberto Rao è intervenuto in merito alla memoria di Francesco Valdiserri: “In questo momento in cui si stanno svolgendo i funerali, la Lazio esprime la vicinanza e affetto alla famiglia Valdiserri e Decaro per la perdita del loro amato figlio.”

“La redazione di Lazio Style, insieme alla S.S. Lazio, si stringe ai colleghi Paola Di Caro e Luca Valdiserri per l’improvvisa e drammatica scomparsa di Francesco e si unisce, commossa, al loro dolore”. Questa la nota apparsa sul sito della società biancoceleste in merito alla scomparsa di Francesco, figlio dei giornalisti Paola di Caro e Luca Valdiserri.