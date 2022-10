Serie A, la Salernitana batte lo Spezia

L’Avv Gian Luca Mignogna ha pubblicato sul sito www.laziostory.it un comunicato ufficiale in merito al 4 novembre, giorno in verranno commemorati i “Caduti Laziali della Grande Guerra” e in cui la FIGC verrà sollecitata per l’assegnazione dello Scudetto 1915 alla Lazio. Ecco il comunicato:

“Come preannunciato nei giorni scorsi, venerdì 4 Novembre 2022 si terrà il “Sit-in degli Striscioni” in Via Gregorio Allegri, marciapiede di fronte alla sede della Figc, per commemorare i “Caduti Laziali della Grande Guerra” e sollecitare l’assegnazione ex aequo dello “Scudetto 1915” alla Lazio.

Il sit-in avrà inizio alle h. 15 sulle note de “La Canzone del Piave” e si concluderà al suono de “Il Silenzio”, allorquando sarà osservato un doveroso momento di raccoglimento.

L’evento celebrativo sarà aperto a tutta la tifoseria Laziale, organizzata e non, che intenderà esporre striscioni commemorativi, stendardi rappresentativi e bandiere tricolori.

Come richiesto dalla Questura di Roma, occorre precisare che il contenuto di tali striscioni non potrà essere a carattere offensivo ed il relativo elenco dovrà essere preventivamente comunicato dal Comitato Promotore alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per ragioni organizzative si raccomanda a tutti coloro che vorranno partecipare all’evento, pertanto, di inviare per tempo il testo del proprio materiale espositivo, il nominativo di un referente ed un contatto telefonico all’indirizzo email:

aquila1915@libero.it

Il grande cuore dei Laziali, ancora una volta, batterà dalla parte giusta della Storia!”

CLICCA QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE

