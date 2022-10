Atalanta-Lazio, Marino nel pre partita: “Mi aspetto due squadre a viso aperto”

Alle 18:00 Atalanta e Lazio scendono in campo a Bergamo in una gara importante per le ambizioni europee delle squadre. Ai microfoni di Dazn, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha presentato così la gara. Ecco le sue parole: “Mi aspetto due squadre a viso aperto che proveranno a vincerla e che daranno vita a un grande spettacolo. Lookman? Al di là dell’individualità l’intera squadra sta girando molto bene. Lookman tra perfezionando il suo modo di giocare e finalizzando, ma tutta La Rosa sta facendo molto bene. C’è una grande attesa per stasera, ancora una volta abbiamo un sold out, ci sarà grande voglia di vedere spettacolo al Gewiss Stadium“.

