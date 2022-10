Atalanta-Lazio, Scalvini nel pre partita: “Milinkovic? L’anno scorso l’ho preso io, quest’anno…”

Dopo la sconfitta casalinga dell’Udinese per mano del Torino, arrivata con il risultato di 1-2 grazie alla rete decisiva di Pellegri, alle 15:00 sono scese in campo al Dall’Ara Bologna e Lecce, con i rossoblu di Thiago Motta che hanno ritrovato i tre punti, che non arrivavano dal 2-1 contro la Fiorentina di inizio settembre. Il Bologna ha battuto il Lecce per 2-0, grazie a due gol arrivati nel primo tempo: Arnautovic ha sbloccato il match su calcio di rigore e Ferguson ha firmato il raddoppio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: