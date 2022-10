Ciro Immobile non lascia sola la sua Lazio: “Tanta roba ragazzi, che goduria!” – FOTO

La Lazio vince a Bergamo per 0-2, continuando a non subire gol. Per il momento la rosa biancoceleste è la squadra che da più partite di fila non subisce gol (sei) nei maggiore cinque campionati europei in corso. Prima di oggi la Lazio (sei gare di fila senza subire gol), solo una volta nella sua storia in Serie A la Lazio aveva registrato almeno sei clean sheet di fila: sette tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson alla guida.

