Conferenza Gasperini: “Squadre forti come la Lazio solo in Champions. Impareremo da questa gara”

Termina 0-2 al Gewiss Stadium tra i padroni di casa e la Lazio. La squadra di Sarri ha dominato per buona parte della sfida di Bergamo, trovando subito il vantaggio. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha analizzato il match:

“Abbiamo incontrato una squadra che è stata più forte di noi, soprattutto nel primo tempo. Il fatto di aver fatto gol subito è stato un vantaggio per loro, noi siamo stati bravi più avanti ma la Lazio ha fatto meglio. In questo avvio non avevamo ancora incontrato una squadra così tecnica e precisa, per noi è una sconfitta da cui prendere spunto: affrontare queste squadre serve a migliorarci. La gara ci sarà utile, riconosciamo il valore della Lazio. Sul 2-0 abbiamo fatto meglio, ci è mancato l’episodio ma la sconfitta ci sta, bisogna prenderne atto. Ci mancavano sempre due metri, quando trovi squadre di così alta qualità, che genere affrontavamo solo in Champions e in Italia raramente, deve servire da lezione, è un allenamento anche questo. Contromisure? Non siamo riusciti a trovarle perché eravamo in ritardo. C’è stato un momento in cui la gara si poteva riaprire, ma nel loro momento migliore è stato impossibile. Più complesso affrontarli senza Immobile? Per noi è meglio che non ci sia stato, non scherziamo, fa tanto gol a campionato; il nostro problema è stato a centrocampo. Gosens era qui stasera? Gli auguri di raccogliere le soddisfazioni che non ha ottenuto fino ad ora con l’Inter”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: