Criscitiello polemico con Sarri nel post partita: “Non ha voluto indossare l’adesivo di Save The Children”

Ieri al termine del match tra Atalanta e Lazio, Mister Sarri si è presentato ai microfoni di DAZN per il commento post partita. Subito dopo il suo intervento, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha pubblicato un tweet in cui evidenziava un errore del mister: stando al giornalista, infatti, Sarri non avrebbe voluto indossare l’adesivo di Save The Children per l’iniziativa solidale della Serie A. Ecco le sue parole: “Sarri è un amico di Sportitalia, Sarri è un fenomeno ed è un figlio della gavetta. Questa sera, però, ha commesso un errore: non ha voluto indossare l’adesivo Save The Children, iniziativa solidale della Lega di A alla quale ha aderito anche Sportitalia.”

Sarri è un amico di SPORTITALIA, Sarri è un fenomeno ed è un figlio della gavetta. Questa sera, però, ha commesso un errore. Non ha voluto indossare l’adesivo #SaveTheChildern iniziativa solidale della Lega di A, alla quale ha aderito anche SPORTITALIA @tvdellosport 👦 @SerieA — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) October 23, 2022

