Il Messaggero | Lazio, prova di forza della difesa: Provedel ancora imbattuto

Priva di Immobile, stavolta la squadra si compatta e torna al terzo posto con Anderson promosso da prima punta.

Nel secondo tempo la Lazio si abbassa un po’,ma Romagnoli mura tutto e festeggia così la 250esima presenza nel campionato italiano con il sesto cleen sheat consecutivo. Provedel può svegliarsi superando Pulici e – con 569’ (611’ con i recuperi) di imbattibilità – soltanto dietro Marchegiani e Orsi, rispettivamente al secondo e primo posto. Cinque reti subite all’undicesima giornata non succedeva dalla stagione 1973/74. Un presagio infinito: tutti abbracciati in cerchio al centro del campo, poi il doppio tuffo sotto il settore ospiti dei 1225 tifosi in delirio.

Come riportato da Il Messaggero

