Calciomercato Lazio, l’Arsenal studia un’offerta a gennaio per Milinkovic-Savic: i dettagli

L’Arsenal ha avuto un ottimo inizio di stagione: primo posto in Premier League con due punti in più del Manchester City, primo posto anche nel Girone A di Europa League, qualificazione centrata con due turni di anticipo ed a un punto dalla certezza primo posto matematico. Il club di Londra però, guarda già alla finestra invernale di calciomercato. Come riporta il sito Sportbible.com, i Gunners avrebbero messo gli occhi in Serie A per rinforzare il centrocampo, più precisamente in casa Lazio. Il possibile obiettivo ha un nome e cognome: Sergej Milinkovic-Savic. Il sito inglese riferisce di un forte interessamento nei confronti del 21 biancoceleste, con una possibile offerta che potrebbe comprendere il giovane centrocampista belga Albert Sambi Lokonga, più 52,5 milioni di sterline.

In passato oltre a Juventus e Paris Saint Germain, il nome del Manchester United è quello più accostato a Milinkovic. Ora un’altra inglese, l’Arsenal, sembra esser interessata al centrocampista della Lazio. Il suo costo e la sua età però, secondo il portale inglese, sarebbero in opposizione, in gran parte, con ciò che Arteta, l’allenatore dell’Arsenal, ha fatto da quando ha preso il controllo dei Gunners. Lokonga è un classe ’99, ha soli 23 anni, e sembra adattarsi molto di più al profilo di età del giocatore in rosa, anche se, per il momento, è sceso in campo dal primo minuto solo in due partite di campionato in questa stagione.

