GdS | Ma come gioca bene la Lazio senza punte. Felipe “vero” nove

Domenica la Lazio ha dimostrato di poter fare bene anche senza Immobile. A Bergamo è come se fosse caduto uno degli ultimi tabù, un tabù che Sarri aveva ereditato da Inzaghi. Con Immobile in campo, la media punti in campionato è aumentata: da 1,25 senza Ciro a quasi 2 con Ciro.

Con la partita di domenica le medie non sono cambiate molto, ma è cambiata la pericolosità e la forza della squadra anche senza il suo principale uomo-gol. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, non è la prima volta che la Lazio vince senza Immobile, ma è la prima volta che lo ha fatto contro una big dimostrando superiorità.

E’ successo anche grazie alla prova superlativa del vice Immobile di domenica, Felipe Anderson. Il brasiliano ha giocato nel ruolo di falso nueve ed è risultato il migliore della partita. Buona la prima dunque, adesso bisognerà continuare così fino al ritorno del capitano.

