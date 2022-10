CdS | Oggi il probabile sopralluogo all’Olimpico: Sarri vuole capire le condizioni del campo

Sport e Salute ha proposto alla Lazio la possibilità di allenarsi all’Olimpico, ma Sarri ha declinato l’invito. Peraltro l’Uefa destinerà il campo (d’obbligo) ai danesi del Midtjylland per la rifinitura, prevista alle ore 17. La Lazio valuterà in mattinata se fare un sopralluogo all’Olimpico per capire meglio le condizioni del campo: Sarri potrebbe inviare Gianni Picchioni, uno dei componenti del suo staff, accanto all’agronomo di fiducia della società.

Sport e Salute si è messa a disposizione anche se gli interventi significativi verranno decisi e realizzati durante la pausa del campionato, periodo non ideale per la semina vista l’alta probabilità di pioggia. Ora bisogna superare l’emergenza legata ai prossimi appuntamenti, dove si gioca ogni tre giorni tra Serie A ed Europa League. Come visto al Gewiss Stadium di Bergamo, la precisione nei passaggi è decisiva per sviluppare il calcio di Sarri.

Lo riporta Corriere dello Sport

