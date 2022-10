EUROPA LEAGUE | Vittoria dello Sturm Graz contro il Feyenoord: la situazione nel girone della Lazio

Si è chiusa la 5° giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo il successo della Lazio per 2-1 contro il Midtjylland nel match delle 18:45, è arrivata un’altra vittoria casalinga nell’altro match del Girone F: lo Sturm Graz, nei minuti di recupero, ha superato per 1-0 il Feyenoord. Gol decisivo di Kiteishvili. Ora, dopo cinque gare, e ad un turno dalla fine della fase a gironi, la classifica recita:

LAZIO 8 punti (Differenza reti -1)

Sturm Graz 8 punti (Differenza reti -4)

Feyenoord 5 punti (Differenza reti +3)

Midtjylland 5 punti (Differenza reti +2)

I biancocelesti ora sono al primo posto, con lo Sturm Graz al secondo per la differenza reti, dopo i due pari nei match contro. Discorso qualificazione rimandato quindi all’ultima giornata, con la Lazio che sarà impegnata in casa del Feyenoord, e lo Sturm Graz sarà di scena in casa del Midtjylland.

