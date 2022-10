Lazio-Midtjylland, le formazioni ufficiali: le sorprese di Sarri in attacco e centrocampo

La Lazio si appresta ad affondare il Midtjylland nella prossima gara di Europa League. Tra poche ore andrà in scena la sfida dell’Olimpico con i biancocelesti pronti a riscattare la brutta figura dell’andata. In Danimarca infatti, la squadra di Sarri ha subito un sorprendente 5-1, che quest’oggi dovrà essere rivendicato con un successo in casa. In merito all’incontro, l’ex Lazio Giuliano Giannichedda ha parlato ai microfoni di TMW.

Queste le sue parole:

“All’andata sappiamo cosa è successo. In Europa l’intensità è maggiore che da noi, ma la Lazio quando gioca da Lazio è molta bella. Giocare tre partite a settimana con una rosa corta diventa difficile”.

