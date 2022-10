Patric non convocato per la gara di Europa League: il motivo

Tra i convocati della gara di oggi contro il Midtjylland non è presente Patric. Il difensore ha infatti abbandonato in anticipo la rifinitura per un fastidio al collaterale accusato nella gara contro lo Sturm Graz. In campo potrebbe scendere di nuovo la coppia Casale-Romagnoli che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite: occhio, però, anche a Mario Gila.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: