UEL | Lazio-Midtjylland, Pedro: “Abbiamo fatto una bella prestazione. Feyenoord? Dobbiamo pensare solo alla vittoria”

Al termine del successo della Lazio per 2-1 contro il Midtjylland, importantissimo in chiave passaggio del turno, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’autore del secondo gol biancoceleste, Pedro. Queste le parole dello spagnolo:

“Non era facile, partita difficile. Sapevamo che loro giocano bene, ma noi abbiamo fatto una bella prestazione. Abbiamo vinto e questo è l’importante. Ora manca una partita, dobbiamo far bene anche in Olanda per provare a vincere.

Fuorigioco al terzo gol? Non l’ho visto. Peccato, era buono fare gol per giocare in un altro modo. Alla fine abbiamo lottato per portare a casa la vittoria.

In Olanda contro il Feyenoord sarà una gara molto difficile, c’è un ambiente caldo. Dobbiamo stare concentrati 90 minuti se vogliamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo pensare solo alla vittoria.

Abbiamo una squadra molto buona, con giocatori che possono giocare sempre. Il mister ha deciso di mettere Cancellieri, Romero ha fatto una partita splendida. E’ un ragazzo che lavora tanto in allenamento, sta ad un buon livello. E’ fortissimo, deve giocare di più”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: