UEL | Lazio-Midtjylland, Romero: “Sarri è molto importante per la mia crescita. Futuro? Io voglio stare qui, sono felice”

La Lazio vince in rimonta contro il Midtjylland tra le mura amiche dell’Olimpico. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa il match di Europa League terminato 2-1: “Dopo il gol mi sembrava avessimo qualche ripercussione, ma poi abbiamo ripreso in mano la partita. Cancellieri secondo me ha fatto bene, chiaramente viene da 10 anni da attaccante esterno ed un mese e mezzo da centrale: non si è mosso male, Felipe lo metto al centro sempre volentieri soprattutto con gli avversari che hanno le caratteristiche di questa sera, c’erano spazi di inserimento. Dei ragazzi giovani sono concento, Cancellieri ha fatto ciò che doveva, Marcos Antonio è stato coinvolto nella rete ma poi ha palleggiato bene, Romero è entrato indiavolato. Zaccagni? E’ un giocatore importante e in questo momento è anche in buone condizioni mentali buone, è in fiducia: da un giocatore così mi aspetto che vado in doppia cifra, altrimenti è uno spreco. La squadra inquietante uesto momento sta mettendo in campo qualità tecniche e mentali, ma resto dell’idea che un mese riesce a tutti, dobbiamo vedere a lungo andare. Cambio di ruolo tra Cancellieri e Felipe? In panchina con Martusciello abbiamo pensato di portare in giro i loro centrali. Ora la squadra ha un’identità già marcata rispetto al passato alla quale si può aggrappare nelle difficoltà senza pensare solo alle individualità. Una Lazio simile a Bergamo? Sul campo di stasera è stato sicuramente più difficile; ringrazio chi ci ha lavorato, ma qui dentro il nostro calcio rimane veramente difficile. Immobile? Sta molto meglio, ha un controllo lunedì: se va tutto bene intensificherà il lavoro e si avrà un quadro della situazione, per capire i tempi di rientro; le sensazioni sono buone. Ora senza di lui stiamo facendo bene, ma serve che torni. Oggi abbiamo cambiato molti giocatori, io vorrei sempre giocare come se fosse l’ultima partita, ma questo calendario lo impedisce: in Europa fanno il fair play finanziario ma ci fanno giocare ogni tre giorni. Arbitri? Io non li considero italiani o stranieri, ma buoni o meno: gli ultimi due in Europa ci sono capitati scarsi, saremo sfortunati. Luis Alberto? Non ha particolari problemi, non lo vedo efficace in allenamento, spero di trovarlo meglio perché ne avrei bisogno. Basic non mi è dispiaciuto, Vecino può dare un forte impatto quando subentra:se c’è bisogno di andare in trincea, fa legna; è un giocatore multiuso, per noi è importante. Sta facendo bene, lo conosceva che era giovane, lo sapevo”.

