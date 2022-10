Buon compleanno, Dario Marcolin: gli auguri della Lazio

Compie oggi 51 anni l’ex centrocampista biancoceleste Dario Marcolin. Il club laziale, attraverso l’Agenzia Uffiacile, ha omaggiato l’ex calciatore con il seguente messaggio: “L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 51 candeline. Dario Marcolin è approdato in biancoceleste nell’estate del 1992, vestendo l’Aquila sul petto fino al gennaio 1999, in mezzo alcune esperienze in prestito con le maglie di Cagliari, Genoa e Blackburn. L’azzurro, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 70 presenze in campionato, realizzando in queste 2 reti. Con la maglia biancoceleste ha conquistato la Coppa Italia 1997/98 e la Supercoppa italiana 1998“.

