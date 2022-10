In ricordo di Paparelli, il presidente Lotito all’Olimpico con il figlio Gabriele – FOTO

In seguito all’aggressione che si è consumata ieri in un centro commerciale alle porte di Milano è rimasto gravemente ferito il difensore del Monza Pablo Marì, il quale è stato operato in mattinata dopo aver ricevuto una coltellata alla schiena. Alla luce di questo terribile episodio l’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, ha chiesto il rinvio della gara di campionato in programma lunedì in casa contro il Bologna alle 20,45: “La squadra è sotto shock. Ho sentito Pessina e piangeva al telefono“, ha dichiarato l’ad fuori dall’ospedale Niguarda, struttura in cui si trova attualmente il calciatore.

