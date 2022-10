Juventus, Allegri sul ritorno di Chiesa e Pogba: “Se ci saranno, torneranno con Verona e Lazio”

In merito al ritorno dai lunghi infortuni subiti da Federico Chiesa e Paul Pogba in casa Juventus, il tecnico Massimiiano Allegri si è espresso ipotizzando una data di un loro possibile ritorno. Per l’allenatore bianconero, i due potrebbero rivedersi in campo in occasione della gare contro Verona e Lazio, in programma rispettivamente il 10 e il 13 novembre.

Queste le sue parole:

“Pogba e Chiesa non saranno convocati, impossibile per mercoledì, al 99% neanche contro l’Inter. Se ci saranno, sarà molto difficile, sarà per il Verona e con la Lazio, ma sarà molto difficile”.

Goal.com

