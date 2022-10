Plog in Rome, al via l’Halloween della sostenibilità ambientale della Fondazione S.S. Lazio 1900

Lunedì 31 ottobre a Villa Borghese assieme a S.S. Lazio Plogging, Stop Plastica e Retake Roma per un momento di divertimento, sport e sensibilità ambientale. Sarà un Happy Hallo…clean speciale quello che la Fondazione S.S. Lazio 1900 darà a chi vorrà partecipare lunedì 31 ottobre dalle 16,30 in poi all’evento “Plog in Rome”. L’iniziativa – aperta a tutti e realizzata con il contributo economico dell’Assemblea Capitolina – vuole regalare un momento di divertimento e al contempo educare al rispetto dell’ambiente e della propria città e sensibilizzare l’uso di oggetti plastic free.

Senza dimenticare il valore degli stili di vita sani e salutari: il Plogging, protagonista del pomeriggio, è infatti una disciplina sportiva che coniuga l’attività sportiva alla cura dell’ambiente.“Come Fondazione S.S. Lazio 1900 – le parole della Presidente Gabriella Bascelli – crediamo fortemente al connubio tra sport e cura dell’ambiente. Assieme alla Lazio Plogging siamo impegnati sin dalla loro nascita in tante iniziative, a partire dalla pulizia di Piazza della Libertà. Crediamo che la cura del benessere psicofisico – tramite lo sport – possa essere estesa a qualcosa più grande di noi come la salute delle città che viviamo. Comportamenti virtuosi come questo dimostrano che l’economia circolare è un approccio culturale fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta, e che lo sport è un protagonista imprescindibile di questo processo”. Al termine della ploggata, previste delle sorprese per i partecipanti.

