Vincenzo Paperelli, il ricordo del figlio Gabriele: ecco le sue parole

“43 lunghi anni sono passati, tra mille difficolta ‘ con dolori immensi per chi come me ti amava. Ma con tanto amore da parte di un popolo intero che ha la tua stessa passione quella di amare la Lazio“, questo è il toccante messaggio social che ha dedicato Gabriele al padre Vincenzo, tifoso della Lazio prematuramente scomparso il 28 ottobre del 1979 durante un derby, ucciso per mezzo di un razzo partito dalla Curva Sud. Una tragedia che i tifosi laziali non dimenticano: Paparelli vive nel cuore di ogni sostenitore biancoceleste.

