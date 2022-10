Il Messaggero | Comanda Sergej: Lazio pronta a tutto per blindare Milinkovic

Il Sergente è sempre più a comando della Lazio. Lotito non si è rassegnato all’idea di cederlo o di perderlo a zero, vuole trattenerlo ad ogni costo e ora ha un piano per infrangere quella scadenza nel 2024. Come riporta Il Messaggero, il Presidente ha in mente una proposta di prolungamento a 5 milioni a stagione, compresi bonus, per 5 anni. Neanche Immobile guadagna così tanto. Lotito punta in alto e, a piccoli passi, sogna davvero lo scudetto e per farlo ha bisogno del suo protetto. Vuole rendere Milinkovic il simbolo del presente e del futuro, provare a convincerlo a rimanere a vita alla Lazio.

Sergej sta bene a Roma, tra poco diventerà papà, ma ancora non sa che farà l’anno prossimo. In estate nessuno è arrivato alla richiesta di Lotito di almeno 50 milioni e ora, dopo il Mondiale, inizieranno i colloqui per il rinnovo. Milinkovic non era mai partito così bene in stagione, sotto Sarri è cresciuto ancora di più: solo De Bruyne ha preso parte a un gol in più nella stagione in tutte le competizioni in corso.

In Serie A Milinkovic è un re indiscusso: insieme a Immobile ieri ha ricevuto il premio per essere nella top 11 del Gran Gala del calcio. Proprio Immobile sta lavorando duro per rientrare il prima possibile, anche se sicuramente salterà l’ultima partita di Europa League contro il Feyenoord. Gli olandesi, tra l’altro, hanno ricevuto dalla Federazione olandese il favore di saltare un turno di campionato per prepararsi al meglio allo scontro.

Al contrario, la Lazio domani sfiderà la Salernitana e il cruccio di Sarri riguarda proprio Milinkovic: il serbo è fondamentale per la Lazio, ma è diffidato e con un’altra ammonizione salterebbe il derby.

