Parolo, ecco il suo undici ideale: nella formazione tre giocatori della Lazio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sportweek, l’ex giocatore della Lazio Marco Parolo ha stilato la formazione dei suoi sogni, mettendo nell’undici titolare tre calciatori biancocelesti: portiere Antonioli; in difesa da destra a sinistra Maicon, Barzagli, Chiellini, Radu; a centrocampo Iniesta, Gerrard, Pastore; in attacco Felipe Anderson, Ibrahimovic, Immobile. Allenatore Antonio Conte. In merito all’inserimento dei suoi ex compagni biancocelesti, Parolo ha dichiarato:

“Immobile è unico nel vedere la porta, impressionante per la facilità di calcio. Ho spinto perché venisse alla Lazio ‘Tu fai gol, abbiamo bisogno di te.”

“Il primo Felipe Anderson della Lazio è un giocatore che non ho più visto. Giocava, si allenava, con una scioltezza, una naturalezza, da giocatore di un’altra categoria”.

“Su Radu posso dire che quando arrivai dal Parma, dove avevo segnato 8 gol, e mi disse ‘Vediamo che giocatore sei’. Pensai ‘Vedrai se non arrivo in doppia cifra’. A fine campionato ne avevo fatti 10″.

