Pedro, la Lazio omaggia lo spagnolo per il gol al Midtjyllland: “Dalle parole ai fatti..” – VIDEO

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la Lazio ha voluto omaggiare Rodriguez Pedro, che in occasione della sfida di Europa League con il Midtjylland è andato in gol consentendo ai biancocelesti di portare a casa la vittoria. Lo spagnolo era intervenuto alla viglia della gara, parlando in conferenza stampa in cui ha dichiarato: “La mia missione qui è sempre stata quella di vincere”. Detto fatto. Pedro è entrato nel secondo tempo sul parziale di 1-1, e al primo tocco di palla ha segnato la rete che è valsa il successo.

Questo il video pubblicato dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: