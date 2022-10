Primavera 2 | Imolese-Lazio, le formazioni ufficiali

La Lazio Primavera alle 11 affronterà l’Imolese in trasferta. La squadra biancoceleste è chiamata al riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa contro il Benevento primo in classifica. Qualche segnale di ripreso c’era stato, ma non è bastato a guadagnare punti.

La Lazio al momento ha ottenuto solo 7 punti in sei giornate ed è ben lontana dall’obiettivo dichiarato di promozione diretta. Al momento è nona in classifica ed è lontana anche dai playoff: in questo momento ci andrebbe l’Ascoli, che si trova a tre lunghezze.

L’Imolese, invece, si trova al 12esimo posto, ad un solo punto dalla Lazio: con una vittoria, la supererebbe. I romagnoli, però, hanno una differenza reti opposta ai biancocelesti. La Lazio ha segnato 10 gol e subiti 6, l’Imolese ne ha segnati 6 e subiti 10.

