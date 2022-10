Ivan Provedel, il nuovo numero uno alla guida della difesa biancoceleste

Già da prima dello scorso finale di stagione si era capito nell’ambiente biancoceleste che la Lazio avrebbe perso Thomas Strakosha a zero, con il portiere albanese che si è trasferito in Inghilterra alla corte del Brentford, squadra in cui in questo momento non riveste un ruolo esattamente principale. L’albanese aveva delle spiccate qualità, quali la sicurezza che offriva tra i pali, accompagnata tuttavia da un deficit soprattutto in termini di personalità e comunicazione, due elementi che avrebbero potuto limitare i danni della flebile linea difensiva biancoceleste vista nel corso della passata stagione. A sostituire il portiere albanese, complice l’inizio shock di Maximiliano all’esordio con il Bologna è stato Ivan Provedel, arrivato alla corte di Maurizio Sarri nella seconda parte del calciomercato estivo.

Il portiere italiano ha mostrato da subito un mix di qualità che lo rendono un portiere completo, oltre che una delle note più liete tra i volti nuovi arrivati in estate. Oltre a buone prestazioni tra i pali, tra cui si ricordano parate come quella sul colpo di testa di Dumfries nella vittoria contro l’Inter, Provedel si è dimostrato da subito un portiere capace di condurre con sicurezza il pacchetto difensivo: una presenza costante sulle uscite su palla inattiva, un’ottima gestione del pallone quando chiamato in causa con i piedi, una grande capacità dal punto di vista delle letture, basti pensare alle occasioni in cui ha fermato in anticipo alcune azioni avversarie, spesso uscendo dalla propria area di competenza.

Se non bastassero questi elementi, ci sono i numeri a sostegno dello splendido avvio di stagione di Provedel: tenendo la propria rete inviolata, l’attuale percorso in Serie A racconta di 625 minuti senza subire gol, oltre al fatto che la Lazio non faceva registrare almeno sei clean sheet consecutivi dalla stagione 1998-1999, quando con Sven-Göran Eriksson in panchina ne arrivarono sette.

Un rendimento importante dal punto di vista individuale e di squadra, abbinato a dei numeri importanti e ad una Lazio al momento al terzo posto in classifica. Alla luce del percorso sin qui intrapreso, con Ivan Provedel i biancocelesti sembrano aver fatto un deciso scatto in avanti in porta, nella speranza che questo andamento difensivo possa proseguire ancora, per dare ancora più serenità al portiere azzurro.

