Lazio-Salernitana, Candreva nel pre partita: “Tornare qua è sempre un’emozione”

Nel pre partita di Lazio–Salernitana, il giocatore granata Antonio Candreva è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sappiamo che andremo ad affrontare una grande squadra. Siamo venuti qui per giocarcela. In attacco bisognerà essere completi in tutto e il dettaglio farà la differenza. Tornare qua fa sempre una certa emozione, ho passato qua quattro anni indimenticabili“.

