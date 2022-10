Lazio-Salernitana, Nicola: “Loro una squadra che ci costringeva a migliorarci, tutto merito dei ragazzi”

Al termine di Lazio-Salernitana l’allenatore degli ospiti Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Siamo usciti molto soddisfatti e contenti per il livello della partita fatto. Ho detto prima della partita che questa era una squadra che ci costringeva a fare uno step migliorativo. 35 minuti fatti davvero bene, ci mancava di accompagnare l’azione nel primo tempo, cosa che abbiamo fatto nel secondo. Siamo stati bene a gestire il pressing della Lazio. Siamo stati compatti e credo che i ragazzi si tolgano una bella soddisfazione. Bravi i ragazzi, merito loro. Noi cerchiamo sempre di giocare esprimendoci al meglio. Poi fare dei passi falsi ci sta, la crescita avviene nel percorso. Abbiamo dovuto iniziare da capo e fare un lavoro per rivedere le nostre certezze e sono contento perché i ragazzi sono alla terza vittoria in 4 partite. Io credo a tutti i ragazzi a disposizione della rosa. Non faccio un distinguo, sono contento perché siamo ripartiti. Noi non facciamo più differenze, in questo momento abbiamo optato per delle scelte. Anche Dia è stato molto abile a darci il contributo dando continuità al secondo tempo. Anche Piatek arrivato quest’anno. Insomma, noi siamo la Salernitana. L’obiettivo è fare del nostro meglio cercando di esprimere un gioco apprezzabile. Ci saranno dei momenti in cui è più bravo l’avversario ma a lungo andare io credo che il lavoro che stiamo facendo possa dare i suoi risultati”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: