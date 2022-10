Lazio-Salernitana, obbiettivo il settimo clean sheet consecutivo: la squadra di Sarri ad un passo dal record di Eriksson

Ci siamo, tra poche ore andrà in scena per la Lazio la dodicesima giornata di Serie A, che alle ore 18:00 di domenica 30 ottobre affronterà la Salernitana all’Olimpico. La squadra di Sarri arriva al match forte del 2-1 ottenuto in casa con il Midtjylland in Europa League, mentre in campionato viene dalla grande vittoria raggiunta in trasferta contro l’Atalanta per 0-2. I biancocelesti sono letteralmente on fire, per la qualità del gioco espressa e la conicità sotto porta. Non solo, la Lazio d quest’anno non è mai stata così forte dal punto di vista difensivo. Sarri può infatti vantare il miglior reparto arretrato della Serie A, con solo 5 gol subiti dall’inizio della stagione. Una vera e propria fortezza che non incassa gol da ben 6 partite di fila, e che domani potrebbe raggiungere un importante record.

La Lazio infatti, si trova attualmente a una sola partita dall’eguagliare la storica striscia record di sette clean sheets consecutivi del club biancoceleste in Serie A, collezionata tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson in panchina. Proprio in pccasioe della sfida con la Salernitana, gli uomini di Sarri potrebbero tagliare questo speciale traguardo, che darebbe ancora più morale e fiducia ad un reparto che quest’anno sembra impenetrabile. Molto è dato anche dalla lunghezza della rosa della difesa, che garantisce una rotazione di qualità mai assicurata in questi ultimi anni. In estate, sono stati tanti gli innesti fatti per ricostruire e fortificare quella zona di campo: dall’imprescindibile Romagnoli alla “roccia” Casale, fino allo sporadico e promettente Gila e alla sicurezza Patric. Questi i quattro centrali che Sarri finora ha fatto sempre ruote a seconda delle esigenze nelle varie partite. Per non parlare dei terzini, che oltre alla fase offensiva si occupano con molta attenzione di quella difensiva: dalla freccia Lazzari al treno Marusic, fino all’alternativa Hysaj e chissà non ne possa arrivare un altro a gennaio sulla sinistra. Infine, il portiere Provedel, vera e propria sorpresa del mercato che si è fin da subito guadagnato la titolarità, con le sue parate e la sua sicura gestione palla al piede. Una vera e propria certezza tra i pali. Insomma, il maniacale lavoro svolto da Sarri sulla sua difesa c’è e si vede, in quanto sta portando propri frutti. Domani la Lazio ha l’occasione, davanti al proprio pubblico, di ottenere un nuovo clean sheet e di volare sempre di più in classifica conquistando i 3 punti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: