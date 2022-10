MOVIOLA | Lazio-Salernitana, Manganiello toglie il derby a Milinkovic con un giallo inventato

Archiviato il successo casalingo in Europa League contro il Midtjylland di giovedì, la Lazio è tornata nuovamente allo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare la Salernitana in campionato. Contro i granata, nella 12° giornata di Serie A, i biancocelesti sono usciti sconfitti per 1-3. Il match è stato arbitrato dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, insieme agli assistenti Alassio e Bottegoni, il quarto uomo Mariani, al V.A.R. Di Bello ed A.V.A.R. Longo.

Prima frazione tranquilla tra le due squadre, con la Lazio che la chiude in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Mattia Zaccagni al 41° su assist di Luis Alberto. Il direttore di gara gestisce bene il match, senza l’uso dei cartellini. I biancocelesti avevano trovato il gol al minuto numero 21 con Felipe Anderson, dopo l’imbucata di Cataldi, ma il V.A.R. conferma la decisione del guardalinee: fuorigioco. Due i minuti concessi di recupero.

Nella ripresa tutto il contrario. Oltre alla rimonta degli ospiti, il primo giallo della gara è per la Salernitana ai danni di Coulibaly ma, al 73°, succede quello che i tifosi biancocelesti non si auguravano: Manganiello si inventa un’ammonizione ai danni di Sergej Milinkovic-Savic che, diffidato, salterà il derby contro la Roma di settimana prossima. Da lì in poi la sfida si è innervosita. Due minuti dopo arriva il giallo ad Adam Marusic per proteste, mentre nei cinque minuti di recupero, dopo un intervento di Cancellieri, gli animi si sono accesi, con il direttore di gara che ha ammonito sia il numero 11 biancoceleste che Dia della Salernitana.

