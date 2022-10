Il Messaggero | Lazio a terra, perde la partita e Milinkovic

Milinkovic fuori al derby e Lazio ko. Rabbia e delirio all’Olimpico. Insulti della Nord all’arbitro Manganiello, che non ci pensa un attimo a estrarre il giallo killer a Milinkovic, diffidato e subentrato a Luis Alberto sul pareggio. Terribile, questo scherzo del destino: Sarri sostituisce il Mago – nonostante l’assist per Zaccagni per il vantaggio – e sprofonda nel contropiede della Salernitana, sino a quel momento ferma al catenaccio. Dopo l’ammonizione del Sergente, i biancocelesti crollano in un nervosismo isterico, subiscono il terzo gol e scivolano al quarto posto. A fine incontro succede di tutto anche nel tunnel dello spogliatoio: il ds Tare e i giocatori contro la terna arbitrale, Lotito furioso.

Lo riporta Il Messaggero

