Il Tempo | Spinazzola, lesione al retto femorale: torna nel 2023 e salta il derby

Meno 8 dal Napoli, l’aggancio dell’Inter e il possibile sorpasso di Mourinho. Si è interrotta l’imbattibilità di Provedel dopo 620 minuti: la Lazio non incassava gol dal 3 settembre, quando era stata piegata in casa dal Napoli. Appena 5 in 11 partite, ne sono arrivati 3 in 25 minuti contro la Salernitana.

I rimpianti di Sarri sono legati al raddoppio fallito da Vecino al primo minuto della ripresa. L’uruguaiano, vero centravanti mascherato della Lazio (3 tiri e 3 occasioni, il più pericoloso), è stato murato da Sepe a due passi dalla porta. Sul 2-0 si sarebbe sviluppata un’altra trama. Ancora più grave il pareggio mancato a porta vuota o quasi. A questo si aggiunge il pesante errore dell’arbitro che estrae un cartellino giallo esagerato a Milinkovic che salterà il derby.

Lo riporta Corriere dello Sport

